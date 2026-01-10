Coppa Italia Eccellenza Stangata al Tolentino | multa di 400 euro Quattro turni di squalifica alla punta Lovotti

Il giudice sportivo ha inflitto una multa di 400 euro al Tolentino e quattro turni di squalifica a Lovotti, in seguito alla finale di Coppa Italia Eccellenza persa contro il K Sport. La decisione è stata presa dopo le proteste relative alla convalida del raddoppio dei pesaresi, segnalando un intervento deciso sulle questioni disciplinari e sportive.

Mano pesante del giudice sportivo sul Tolentino dopo la finale di Coppa Italia persa con il K Sport. Tutto è nato quando l’arbitro ha convalidato il raddoppio dei pesaresi tra le proteste per il fallo sul portiere. Quattro turni di squalifica a Lovotti (Tolentino): "perché – si legge nella motivazione - a gioco fermo si avvicinava con fare minaccioso all’arbitro, proferendogli espressioni gravemente intimidatorie. Veniva allontanato di forza da un compagno di squadra, dopo essere venuto a contatto fisico con l’arbitro, senza causare conseguenze". Un turno di squalifica per Giandomenico e Tortelli (Tolentino), una per Camilloni (K Sport). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia Eccellenza. Stangata al Tolentino: multa di 400 euro. Quattro turni di squalifica alla punta Lovotti Leggi anche: Eccellenza. Tolentino e la punta Iori, si dividono le strade. Il 6 gennaio la finale di Coppa Italia con il K Sport Leggi anche: Eccellenza. Moscati: "Il Tolentino può conquistare la finale di Coppa Italia» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scorie di Coppa: stangata per Lovotti e multa al Tolentino; TVRS si accende per la Coppa Italia d’Eccellenza: finale in diretta!. Scorie di Coppa: stangata per Lovotti e multa al Tolentino - Quattro turni al calciatore e quattrocento euro di ammenda La Coppa Italia Eccellenza, per le Marche, è andata al K- youtvrs.it

Eccellenza - Mercoledì le semifinali di Coppa Italia. Il Nibbiano affronta il Mezzolara e sogna la finale con la Spal - Si gioca in gara unica, la squadra di Rastelli ospita al Bertocchi la capolista del Girone B, dall'altra parte del tabellone si sfidano BrescelloPiccardo e la Ars et Labor Ferrara, denominazione con c ... sportpiacenza.it

Solbiatese regina di Lombardia: Coppa Italia in rimonta - 1) e conquistano la Coppa Italia di Eccellenza per la seconda volta in tre anni ... laprovinciadivarese.it

Coppa Italia, ritorno semifinali il 21 gennaio x.com

QUARTI DI COPPA ITALIA – PRELAZIONE ABBONATI TINET PRATA - ROMEO SORRENTO Mercoledì 21 Gennaio Ore 20.30 Capitan Katalan e i suoi compagni sono pronti a scendere in campo nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.