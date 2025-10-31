"Contentissimo per la prestazione mia e della squadra, perché la qualificazione rimane apertissima". È quanto dice Davide Moscati, centravanti del Tolentino, autore di una grande prova nella semifinale di andata contro la Civitanovese dove ha firmato una doppietta. Un inizio di stagione da protagonista per il calciatore, già a quota sei reti tra campionato e Coppa. "La squadra – aggiunge – ha reagito molto bene dopo la sconfitta a Jesi, l’allenatore è stato chiaro con noi e ci sta aiutando ad uscire da questo momento. La Coppa è un obiettivo per cui lottiamo e crediamo molto, ritengo che abbiamo le carte in regola per accedere alla finale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Moscati: "Il Tolentino può conquistare la finale di Coppa Italia»