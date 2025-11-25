Eccellenza Tolentino e la punta Iori si dividono le strade Il 6 gennaio la finale di Coppa Italia con il K Sport
Si dividono le strade tra l'attaccante Mauro Iori e il Tolentino con il giocatore destinato ad accasarsi altrove considerandone il valore. Si giocherà martedì 6 gennaio l'attesa finale di Coppa Italia Eccellenza fra il Tolentino e il K Sport Montecchio Gallo. Nel giorno della Befana alle 15 allo stadio "Bianchelli" di Senigallia si affronteranno le due formazioni, partite con qualche intoppo nella stagione, e questa finale sarà la grande occasione per riscattarsi, avendo la possibilità di alzare un trofeo e poter accedere agli spareggi nazionali per giocarsi la serie D. Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei novanta minuti, si disputino due supplementari prima degli eventuali rigori.
