concorsi pubblici torna la norma taglia idonei per eliminare le graduatorie lunghe

Dopo un periodo di incertezza, torna la norma “taglia idonei” nei concorsi pubblici, con l’obiettivo di snellire le graduatorie e rendere più efficiente il reclutamento. Tuttavia, l’interesse per queste selezioni si riduce, poiché molti candidati percepiscono stipendi poco competitivi rispetto al costo della vita, influenzando così la partecipazione di giovani e meno giovani.

I concorsi pubblici non attirano partecipanti come in passato, perché — tra giovani e meno giovani — c’è oggi un’opinione diffusa, secondo cui gli stipendi sono spesso poco competitivi e non all’altezza del costo della vita. Anche in confronto alle nuove professioni, le carriere appaiono lente e rigidamente strutturate. Inoltre, il lavoro pubblico è visto come gravato da alte responsabilità senza però ricevere, in cambio, un adeguato riconoscimento a livello retributivo e sociale. Parallelamente a questo scenario di scarso appeal, dopo due anni di sospensione, dal primo gennaio 2026 entrerà pienamente in vigore la cosiddetta norma taglia idonei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

