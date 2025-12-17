Concorsi pubblici torna la norma taglia idonei per eliminare le graduatorie lunghe
Dopo un periodo di incertezza, torna la norma “taglia idonei” nei concorsi pubblici, con l’obiettivo di snellire le graduatorie e rendere più efficiente il reclutamento. Tuttavia, l’interesse per queste selezioni si riduce, poiché molti candidati percepiscono stipendi poco competitivi rispetto al costo della vita, influenzando così la partecipazione di giovani e meno giovani.
I concorsi pubblici non attirano partecipanti come in passato, perché — tra giovani e meno giovani — c’è oggi un’opinione diffusa, secondo cui gli stipendi sono spesso poco competitivi e non all’altezza del costo della vita. Anche in confronto alle nuove professioni, le carriere appaiono lente e rigidamente strutturate. Inoltre, il lavoro pubblico è visto come gravato da alte responsabilità senza però ricevere, in cambio, un adeguato riconoscimento a livello retributivo e sociale. Parallelamente a questo scenario di scarso appeal, dopo due anni di sospensione, dal primo gennaio 2026 entrerà pienamente in vigore la cosiddetta norma taglia idonei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Concorsi pubblici, quali dati possono essere pubblicati nelle graduatorie. Le FAQ del Garante per la privacy
Leggi anche: Regione Puglia, graduatorie dei concorsi: “quali sono davvero valide?” Comitato idonei
Concorsi pubblici: dal 2026 torna la stretta sugli idonei. Un passo avanti o uno indietro?; Concorsi Dicembre 2025: l’elenco completo dei bandi in scadenza entro fine anno; Concorsi, a gennaio scatta la stretta sugli idonei; Decreto Milleproroghe 2026 approvato: cosa prevede in 23 punti e tutte le novità.
Concorsi pubblici, torna la norma “taglia idonei” per eliminare le graduatorie lunghe - Concorsi pubblici e norma taglia idonei, che cosa cambia dal 2026, chi resta escluso e come funzioneranno le nuove graduatorie ... quifinanza.it
Concorsi pubblici, torna la caccia al posto fisso: in arrivo 26 mila nuove assunzioni - L’obiettivo è arrivare a 350 mila nuove assunzioni entro la fine dell’anno, come annunciato dal ministro Paolo Zangrillo al Corriere della ... corriere.it
Ripasso di dir. penale concorso apparente di norme.
Concorso Pubblico Banca d'Italia 2026: 160 posti a tempo indeterminato per diplomati e laureati Tutte le info su https://www.concorsosicilia.it/concorso-pubblico-banca-ditalia-2026-160-posti-a-tempo-indeterminato-per-diplomati-e-laureati/ #concorsipubblici - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.