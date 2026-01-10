Commercio partenza sprint per i saldi invernali

I saldi invernali 2026 hanno avuto un avvio positivo: nei primi quattro giorni dell’anno, dal 3 al 6 gennaio, il 70% delle aziende associate a Confimprese ha registrato un incremento nelle vendite. Questo primo dato segnala un buon ritmo di acquisti, contribuendo a dare slancio al settore commerciale in questa fase iniziale della stagione promozionale.

Buona partenza dei saldi invernali 2026. Nei primi quattro giorni dell'anno, dal 3 al 6 gennaio, il 70 per cento delle aziende associate a Confimprese registra un andamento positivo delle vendite. Secondo i dati del Centro studi Confimprese, il totale mercato segna un più 6 per cento a valore rispetto allo stesso periodo del 2025. È il secondo miglior risultato dalla fine dell'emergenza sanitaria e rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto al 2025, che si era chiuso in parità, con consumi rimasti piatti per l'intero anno. Il report di Confimprese. Le prime proiezioni del Centro studi Confimprese riguardano l'avvio dei saldi invernali 2026, partiti il 2 gennaio in Valle d'Aosta e il 3 gennaio nel resto d'Italia.

