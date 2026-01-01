Saldi invernali in partenza | a Piacenza sconti al via sabato 3 gennaio
I saldi invernali a Piacenza inizieranno sabato 3 gennaio 2026, come in tutta l’Emilia-Romagna. La stagione promozionale durerà sessanta giorni, fino al 3 marzo, offrendo l’opportunità di approfittare di sconti su una vasta gamma di prodotti nei negozi della città. È il momento per pianificare acquisti consapevoli e valutare le offerte disponibili nel rispetto delle normative vigenti.
Partono sabato 3 gennaio 2026 i saldi invernali a Piacenza, come in tutta l’Emilia-Romagna. La stagione delle promozioni prende il via nel primo fine settimana dell’anno e durerà sessanta giorni: termine ultimo il prossimo 3 marzo. La “Guida ai Saldi Chiari” - Confcommercio Emilia Romagna ricorda. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
