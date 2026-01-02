Commercio | sabato 3 gennaio partono i saldi invernali a Parma

A Parma e in Emilia-Romagna, i saldi invernali iniziano sabato 3 gennaio. La stagione di sconti durerà fino al 3 marzo 2026, offrendo un’opportunità per gli acquisti di inizio anno. Durante questo periodo, negozi e consumatori potranno approfittare di promozioni e riduzioni di prezzo in tutta la regione. È un momento dedicato allo shopping, con un calendario di sconti che si estende per due mesi e mezzo.

Partiranno da domani, sabato 3 gennaio, i saldi invernali a Parma e in Emilia-Romagna. Gli sconti proseguiranno per un massimo di 60 giorni, fino a martedì 3 marzo 2026, offrendo a cittadine, cittadini e visitatori un periodo favorevole per gli acquisti di inizio anno.

