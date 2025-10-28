Carenza di farmaci oncologici a Lanciano botta e risposta tra Di Marco e il direttore generale Asl
Nuovi casi di indisponibilità di farmaci per i malati oncologici, questa volta all'ospedale di Lanciano, sono stati segnalati dal consigliere regionale Antonio Di Marco al manager Asl Mauro Palmieri, il quale replica a stretto giro escludendo che esista alcuna criticità.“Ad oggi mi trovo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
