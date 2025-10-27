Colto da malore mentre è alla guida del tir | muore camionista

Anteprima24.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato probabilmente un malore a stroncare mentre si trovava alla guida del suo mezzo un camionista che ha perso la vita questa mattina, alle 7:45 in autostrada tra Eboli e Battipaglia. Il mezzo viaggiava sulla corsia Nord, quando probabilmente l’autista, accusando un malore ha deciso di accostarsi sulla corsia di emergenza. Purtroppo l’uomo nonostante i soccorsi è deceduto. Sul posto l’associazione Vopi, la Polizia stradale e l’Anas. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Colto da malore mentre è alla guida del tir: muore camionista

