Colto da malore | muore a 67 anni mentre attende l' auto medica

Dramma a Pontecagnano Faiano, dove un uomo di 67 anni affetto da dispnea, in terapia di dialisi, è stato colto da un improvviso malore. Mentre era in attesa dell’arrivo dell’auto medica da Battipaglia, è deceduto a causa di difficoltà respiratorie. Il personale della Pubblica Assistenza Vopi che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

