La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin al vertice, dopo la discesa libera a Zauchensse. Sofia Goggia, invece, non figura più tra le prime cinque posizioni. La stagione prosegue con numerosi appuntamenti che determineranno la leader e le preferenze delle atlete in vista delle finali.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della discesa libera di Zauchensse. La fuoriclasse statunitense non si è presentata al cancelletto di partenza (ormai rimane lontana dalla velocità pura): l’americana svetta con 823 punti e conserva 120 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (703), mentre la neozelandese Alice Robinson è terza a -331 e l’austriaca Julia Scheib è quarta a -363. La statunitense Lindsey Vonn ha vinto la gara veloce in terra austriaca e si è inserita al sesto posto con 450 punti, in scia alla tedesca Emma Aicher (quinta con 453). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin al comando, Goggia esce dalla top-5

