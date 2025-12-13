Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin al comando Goggia e Vonn a ridosso della top ten

La stagione 2025-2026 di sci alpino femminile è entrata nel vivo con le prime competizioni di Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin guida la classifica generale, tallonata da Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Dopo la seconda discesa libera a St., le posizioni si sono consolidate, promettendo un emozionante proseguimento di stagione e sfide avvincenti tra le protagoniste.

Mikaela Shiffrin svetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la disputa della seconda discesa libera a St. Moritz. La statunitense non si è presentata al cancelletto di partenza in Svizzera, ma anche l'albanese Lara Colturi, sua immediata inseguitrice, non ha gareggiato sulle nevi elvetiche: 156 punti di vantaggio su Colturi. La miglior italiana in graduatoria è Sofia Goggia, salita all'11° posto dopo la terza posizione raggiunta in Engadina, agganciata da una scatenata Lindsey Vonn: la 41enne statunitense ha battuto ogni record di longevità ed ha chiuso alla piazza d'onore la seconda discesa libera di questa annata agonistica, confermandosi al comando della classifica di specialità.

