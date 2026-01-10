Ciliegi da abbattere quantificato il danno alla città | Ammonta a 375mila euro

Il Comune di Como ha stimato un danno di 375mila euro derivante dall’abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre, con un costo di circa 8.000 euro per ogni pianta. A questa cifra si aggiunge un investimento di circa 140mila euro previsto per l’abbattimento e la sostituzione degli alberi. L’intervento rappresenta un’operazione significativa per il patrimonio arboreo e il bilancio comunale.

