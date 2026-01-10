Ciliegi da abbattere quantificato il danno alla città | Ammonta a 375mila euro
Il Comune di Como ha stimato un danno di 375mila euro derivante dall’abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre, con un costo di circa 8.000 euro per ogni pianta. A questa cifra si aggiunge un investimento di circa 140mila euro previsto per l’abbattimento e la sostituzione degli alberi. L’intervento rappresenta un’operazione significativa per il patrimonio arboreo e il bilancio comunale.
Como, 10 gennaio 2026 – Un danno economico di 375mila eur o, pari a 8.000 euro a pianta, che va ad aggiungersi all’impegno di spesa di circa 140mila euro, stabilito dal Comune di Como per l’abbattimento e la sostituzione dei ciliegi di via XX Settembre. È stato quantificato da Daniele Zanzi, perito con curriculum di prestigio mondiale, iscritto all’ Ordine degli Agronomi e interpellato dal Comitato di cittadini che si sta battendo per impedire la sostituzione degli alberi con piante di pero. Il documento è stato commissionato per procedere con il ricorso al Tar, dopo la sospensiva al taglio giunta a metà dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
CiaoComo. . CiaoComo Live - Reportage in via XX Settembre, i cartelli sui ciliegi da abbattere da lunedì...... #ciaocomolive #viaxxsettembre #ciliegicomo #reportageciaocomo #comitatocittadiniciliegi - facebook.com facebook
