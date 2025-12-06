Vandali distruggono le decorazioni natalizie preparate dai bambini Il Prefetto a Barra | Un danno alla scuola è un danno alla comunità

È accaduto di nuovo. Per la quinta volta in dieci giorni, la scuola dell’infanzia e primaria Scialoja Cortese Rodinò, nel quartiere di Barra, è stata colpita da un raid vandalico. Ignoti sono entrati nottetempo nei plessi Salvemini e Caruso, danneggiando aule, spazi comuni e distruggendo anche le decorazioni natalizie preparate dai bambini con l’aiuto delle maestre. Non si tratta di un episodio isolato: vetri rotti, porte forzate, arredi messi a soqquadro erano già stati segnalati nelle scorse settimane. Ma l’ultimo gesto ha scatenato particolare indignazione. L'articolo Vandali distruggono le decorazioni natalizie preparate dai bambini. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it