Vandali distruggono le decorazioni natalizie preparate dai bambini Il Prefetto a Barra | Un danno alla scuola è un danno alla comunità
È accaduto di nuovo. Per la quinta volta in dieci giorni, la scuola dell’infanzia e primaria Scialoja Cortese Rodinò, nel quartiere di Barra, è stata colpita da un raid vandalico. Ignoti sono entrati nottetempo nei plessi Salvemini e Caruso, danneggiando aule, spazi comuni e distruggendo anche le decorazioni natalizie preparate dai bambini con l’aiuto delle maestre. Non si tratta di un episodio isolato: vetri rotti, porte forzate, arredi messi a soqquadro erano già stati segnalati nelle scorse settimane. Ma l’ultimo gesto ha scatenato particolare indignazione. L'articolo Vandali distruggono le decorazioni natalizie preparate dai bambini. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Vandali in azione all’alba: distruggono l’enorme pira in onore di Sant’Andrea - facebook.com Vai su Facebook
Vandali a scuola, distrutti gli addobbi di Natale dei bambini - La scuola e l’asilo nido “Salvemini” di Barra, nella periferia orientale di Napoli, sono stati nuovamente presi di mira dai vandali. Come scrive ilfattovesuviano.it
Devastata ancora la scuola Salvemini a Napoli, distrutti addobbi di Natale dei bimbi: quinto raid in 10 giorni - Devastata per la quinta volta in 10 giorni la scuola “Scialoja Cortese Rodinò” di Barra, con i plessi Salvemini e Caruso ... Scrive fanpage.it
Nuovo raid vandalico in un asilo a Napoli: danneggiati gli addobbi natalizi, il Prefetto convoca il tavolo sulla sicurezza - Un nuovo atto vandalico ha colpito, nella notte del 4 dicembre, una scuola dell’infanzia e un asilo nido situati nella zona orientale di Napoli. Scrive orizzontescuola.it
Ragazzini vandalizzano gli addobbi di Natale, i genitori li ricomprano e li portano al sindaco: «Segnale di correttezza, ma ce ne sono altri» - Un gesto apprezzato dal sindaco Alberto Teso, che a suo tempo aveva espresso amarezza per l ... Lo riporta ilgazzettino.it
Raid dei vandali a Scandiano, distrutti gli addobbi natalizi - Scandiano (Reggio Emilia), 16 dicembre 2024 – Vandali in azione nella notte tra sabato e domenica a Scandiano. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Distruggono gli addobbi natalizi. Vandali ripresi dalle telecamere - Non bastavano i cassonetti bruciati e altri atti vandalici in genere, attuati a Novellara, in centro e non solo. Secondo ilrestodelcarlino.it