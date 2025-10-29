Pandoro gate Chiara Ferragni pronta a risarcire la 76enne che si è sentita truffata Il danno quantificato a 500 euro
Chiara Ferragni dovrebbe risarcire la signora Adriana di Avellino, 76 anni, che ha acquistato alcuni Pandoro Pink Christmas e che, lo scorso settembre, ha chiesto di essere parte civile nel procedimento in dove l’influencer è imputata per truffa aggravata. Secondo quanto ha appreso il Corriere del Mezogiorno sono in via di chiusura le trattative per una transazione economica e alla prossima udienza predibattimentale, il 4 novembre, la pensionata, seguita dagli avvocati Giulia Cenciarelli e Mario di Salvia, dovrebbe revocare la sua istanza. Il danno lamentato dalla signora Adriana ammonterebbe a circa 500 euro. 🔗 Leggi su Open.online
