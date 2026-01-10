Chivu | Speriamo di fare meglio dell’andata Quella gara fu condizionata da alcuni episodi – LIVE

In vista della partita contro il Napoli, Chivu ha commentato in conferenza stampa. Ha sottolineato l’importanza di migliorare la prestazione rispetto all’andata, evidenziando come alcuni episodi abbiano influenzato l’esito della gara precedente. Le sue parole offrono uno sguardo sulla preparazione della squadra e sulle aspettative per questa sfida, evidenziando un atteggiamento di attenzione e determinazione.

Intervenuto in conferenza stampa, Chivu ha così presentato il match contro il Napoli. Le parole di Chivu. Dalla gara d’andata contro il Napoli emerge che l’Inter è cresciuta soprattutto dal punto di vista della solidità. In cosa è migliorata la squadra? «Attraverso il lavoro quotidiano, portando avanti ciò che di positivo avevamo iniziato. Con la fiducia in quanto abbiamo mostrato sul campo per dimostrare il valore del gruppo nell’arco dei novanta minuti. Abbiamo alternato aspetti positivi ad altri meno riusciti, con momenti di crescita e qualche difficoltà, ma sempre con la consapevolezza e la determinazione di fare meglio». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Chivu: «Speriamo di fare meglio dell’andata. Quella gara fu condizionata da alcuni episodi» – LIVE Leggi anche: F1, Andrea Kimi Antonelli: “Oggi potevo fare meglio. In gara bisognerà fare attenzione al vento” Leggi anche: Bella e imperfetta, ma l’Inter di Chivu è meglio di quella di Inzaghi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il calcolo preciso di Allegri su Scudetto e Champions: Ecco quanti punti servono; Dimarco Player of the Match a DAZN: Gruppo ancora più unito grazie a Chivu. Battere il mio record?...; Milan, Allegri a DAZN: “Speriamo di recuperare presto Nkunku, su Leao…”; Chivu a DAZN: Napoli? Oggi potevate chiedermi del Parma.... Poi 'risponde' a Fabregas. Chivu: «Speriamo di fare meglio dell’andata. Quella gara fu condizionata da alcuni episodi» – LIVE - Intervenuto in conferenza stampa, Chivu ha così presentato il match contro il Napoli. ilnapolista.it

Chivu: “Abbiamo dimostrato maturità. Ecco cosa potevamo fare meglio” - Inter e anche in vista del big match col Napoli. interlive.it

INTER - Chivu: "Siamo una squadra matura, faremo del nostro meglio contro il Napoli" - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter Tv per analizzare la vittoria di Parma: "L'Inter è una squadra matura che capisce al volo la preparazione della partita, come ... napolimagazine.com

#Dimarco Player of the Match a DAZN: "Gruppo ancora più unito grazie a #Chivu. Battere il mio record Speriamo" x.com

Parma - Inter: troppi cambi! Confido in Chivu, ma avrei fatto giocare la Magnifica Formazione che ha distrutto il Bologna!! Speriamo, e comunque è una partita importantissima!!! P.S. Sempre e solo…FORZA INTER! - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.