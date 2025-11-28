Bella e imperfetta ma l’Inter di Chivu è meglio di quella di Inzaghi

Bella ma imperfetta, che colpisce per estetica ma si fa colpire al cuore e spesso non porta a casa il risultato. L’ Inter di Cristian Chivu sta attraversando il deserto della prima parte della stagione lanciando segnali contrastanti all’esterno: è molto più avanti di quanto fosse lecito attendersi dal punto di vista della costruzione di una sua identità eppure, al tempo stesso, appare fragile e insicura come se il finale dello scorso anno non fosse stato ancora del tutto lasciato alle spalle. Nuove virtù e vecchi difetti, insomma. La sconfitta dolorosa contro l’Atletico Madrid ha gettato nuovo sale sulle ferite e tenuto vivo il dibattito sulla tenuta mentale di una squadra che crea molto, spreca quasi tutto e nel finale delle partite tende a farsi punire. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Bella e imperfetta, ma l’Inter di Chivu è meglio di quella di Inzaghi

Approfondisci con queste news

Anna Magnani ritratta da Richard Avedon Donna forte, attrice di istinto, bellissima nella sua naturalezza proprio perchè intensamente vera.Vera e imperfetta e meravigliosa. ''Diffidate delle persone che sanno di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di feri - facebook.com Vai su Facebook

Bella e imperfetta, ma l’Inter di Chivu è meglio di quella di Inzaghi - Ma i numeri dicono che il debuttante Chivu sta facendo meglio del primo Inzaghi e che si tratta di problemi risolvibili Inter confronto ... Si legge su panorama.it

Zanetti: "Bella-Kotchap potrebbe giocare in quest'Inter. Chivu mi ha fatto i complimenti" - Mister Paolo Zanetti, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta sfortunata subita con l'Inter, ha analizzato così la prova positiva dei suoi gialloblù: "Il rammarico nasce dal risultato e ... Segnala tuttomercatoweb.com