Bella e imperfetta ma l’Inter di Chivu è meglio di quella di Inzaghi

Panorama.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bella ma imperfetta, che colpisce per estetica ma si fa colpire al cuore e spesso non porta a casa il risultato. L’ Inter di Cristian Chivu sta attraversando il deserto della prima parte della stagione lanciando segnali contrastanti all’esterno: è molto più avanti di quanto fosse lecito attendersi dal punto di vista della costruzione di una sua identità eppure, al tempo stesso, appare fragile e insicura come se il finale dello scorso anno non fosse stato ancora del tutto lasciato alle spalle. Nuove virtù e vecchi difetti, insomma. La sconfitta dolorosa contro l’Atletico Madrid ha gettato nuovo sale sulle ferite e tenuto vivo il dibattito sulla tenuta mentale di una squadra che crea molto, spreca quasi tutto e nel finale delle partite tende a farsi punire. 🔗 Leggi su Panorama.it

bella e imperfetta ma l8217inter di chivu 232 meglio di quella di inzaghi

© Panorama.it - Bella e imperfetta, ma l’Inter di Chivu è meglio di quella di Inzaghi

Approfondisci con queste news

bella imperfetta l8217inter chivuBella e imperfetta, ma l’Inter di Chivu è meglio di quella di Inzaghi - Ma i numeri dicono che il debuttante Chivu sta facendo meglio del primo Inzaghi e che si tratta di problemi risolvibili Inter confronto ... Si legge su panorama.it

Zanetti: "Bella-Kotchap potrebbe giocare in quest'Inter. Chivu mi ha fatto i complimenti" - Mister Paolo Zanetti, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta sfortunata subita con l'Inter, ha analizzato così la prova positiva dei suoi gialloblù: "Il rammarico nasce dal risultato e ... Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bella Imperfetta L8217inter Chivu