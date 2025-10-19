F1 Andrea Kimi Antonelli | Oggi potevo fare meglio In gara bisognerà fare attenzione al vento

Andrea Kimi Antonelli chiude con un settimo posto al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, il pilota del team Mercedes non ha messo in mostra la sua versione migliore, mancando soprattutto nelle fasi cruciali della Q3, non risultando mai della partita per le posizioni che contavano. La pole position è stata conquistata da Max Verstappen che ha chiuso con il tempo di 1:32.510 e 291 millesimi su Lando Norris (McLaren) mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 297. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Oggi potevo fare meglio. In gara bisognerà fare attenzione al vento”

