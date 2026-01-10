Chivu in conferenza | Vogliamo andare a +7! Contro il Napoli è un match che indirizza la stagione

In vista del confronto tra Inter e Napoli, Chivu ha sottolineato l'importanza della partita nel percorso stagionale. Durante la conferenza stampa, il tecnico nerazzurro ha evidenziato come questa sfida possa rappresentare un passo decisivo, con l’obiettivo di allontanarsi ulteriormente in classifica e indirizzare positivamente il campionato. Le sue parole riflettono la volontà di affrontare al massimo questa importante occasione.

Intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match tra Inter e Napoli, Chivu, tecnico nerazzurro, ha parlato così dei tanti temi legati all'importante gara di San Siro. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. PREVALE LA VOGLIA DI ANDARE A +7 O IL TIMORE CHE IL NAPOLI SI AVVICINI A -1? CHI HA PIU' PRESSIONE TRA NOI E LORO? – « Dipende sempre a chi viene rivolta la domanda. Noi vogliamo andare a + 7 e loro vorrebbero andare a -1. Però dalla voglia ai fatti c'è tanto, c'è l'impegno, l'ambizione, tutto quello che riesci a mettere in campo.

