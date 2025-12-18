Napoli Di Lorenzo in conferenza | Vogliamo giocarcela alla pari e andare in finale nei tempi regolamentari

Alla vigilia di Napoli-Milan, Giovanni Di Lorenzo ha espresso la determinazione del team di voler affrontare la partita alla pari, puntando a raggiungere la finale nei tempi regolamentari. Il capitano azzurro ha sottolineato la volontà di lottare con intensità e spirito di squadra, preparando i tifosi a una sfida intensa e ricca di emozioni.

© Pianetamilan.it - Napoli, Di Lorenzo in conferenza: “Vogliamo giocarcela alla pari e andare in finale nei tempi regolamentari” Alla vigilia di Napoli-Milan, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa. Ecco tutte le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Di Lorenzo: «Sappiamo di arrivare dopo una battuta d’arresto, ma vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari» Leggi anche: Lecce, Di Francesco: «Vogliamo giocarcela alla pari. Ecco come stravolgerò la formazione» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli, Di Lorenzo presenta la sfida al Milan: Vogliamo la finale; Napoli-Milan, Di Lorenzo: «Siamo pronti, vogliamo la finale». Conte: «Passa sempre tutto dal lavoro»; #DiLorenzo: «Sappiamo di arrivare dopo una battuta d’arresto, ma vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari». In conferenza: «Siamo professionisti, siamo pronti a giocare sempre e ad allenarci. Io cerco di allenarmi sempre bene perché penso che u; Di Lorenzo: “Siamo pronti per il Milan, vogliamo vincere nei tempi regolamentari!”. Di Lorenzo in conferenza: "Milan big, ma siamo pronti e stiamo bene. Vogliamo vincere!" - Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza da Riyad per presentare la semifinale di Supercoppa di domani contro il Milan. tuttonapoli.net

Di Lorenzo in conferenza: “È una gara secca, ci arriviamo bene. Rigori? Vogliamo vincere nei 90 minuti” - Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, parlerà oggi in conferenza stampa da Riyad alla vigilia di Napoli- mondonapoli.it

Napoli, Di Lorenzo sfida tutti: «Anche se abbiamo perso le ultime gare, stiamo bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo» - Non vediamo l’ora di scendere in campo» Alla vigilia della prima semifinale di Supercoppa Italiana contro ... calcionews24.com

#calciomercato | #Cagliari, caccia all’attaccante: il sogno è Lorenzo #Lucca del Napoli x.com

Napoli, parla Di Lorenzo Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.