Chivu alla vigilia di Inter Napoli | Gara che indirizza una stagione da Conte c’è da imparare Luis Henrique? Ho commesso un errore ecco perché

Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato alla vigilia della sfida contro il Napoli, sottolineando l’importanza della partita nel delineare l’andamento della stagione. Ha evidenziato l’esperienza di Conte come fonte di insegnamenti e ha analizzato alcune scelte di formazione, tra cui l’errore commesso con Luis Henrique. La conferenza ha fornito spunti sulla strategia e le aspettative dell’Inter in vista dell’incontro.

Chivu non le manda a dire: che frecciata per il Napoli! Poi l’annuncio sugli infortunati - L'Inter domani ospiterà il Napoli a San Siro: alla vigilia del big match ha parlato in conferenza Cristian Chivu. spaziointer.it

Inter: Chivu, la partita col Napoli può indirizzare il cammino - 'Prevale la voglia di andare a +7 o la paura di rivedere il Napoli a - msn.com

#Conte ha deciso di non presenziare alla conferenza stampa della vigilia di #Inter-#Napoli. Confermata invece la conferenza di #Chivu, domani pomeriggio alle 14.30. Una fotografia perfetta del momento di entrambi. Due modi differenti di approcciare ad una - facebook.com facebook

#SerieA: le parole in conferenza stampa di Cristian #Chivu alla vigilia di #InterBologna x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.