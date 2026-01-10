Chivu alla vigilia di Inter-Napoli | Partita che può indirizzare una stagione

Da ildifforme.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della sfida tra Inter e Napoli, il tecnico nerazzurro ha sottolineato l'importanza della partita nel contesto della stagione. Durante la conferenza stampa pre-gara, ha analizzato i punti chiave e le sfide che i suoi dovranno affrontare, evidenziando come questo incontro potrebbe avere un impatto significativo sul cammino delle due squadre. La partita di domenica rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni nella corsa ai risultati stagionali.

Il tecnico dell'Inter è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domenica contro il Napoli. L'allenatore ha ribadito i valori della sua squadra e l'importanza della sfida in chiave scudetto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

chivu alla vigilia di inter napoli partita che pu242 indirizzare una stagione

© Ildifforme.it - Chivu alla vigilia di Inter-Napoli: “Partita che può indirizzare una stagione”

Leggi anche: Chivu smorza la tensione alla vigilia di Napoli Inter: «È una partita importante, ci si gioca tanto ma non tutto! Sul fatto che possa indirizzare il campionato…»

Leggi anche: Inter-Napoli, Chivu avverte: "Può indirizzare la stagione"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inter-Napoli, sabato la conferenza stampa di Chivu; Inter-Napoli, Chivu incontra i giornalisti alla vigilia: ecco quando; Chivu alla vigilia di Inter-Bologna: Le polemiche e le frecciate di Conte non mi interessano. Cancelo? Parlo solo dei miei, li amo; SportMediaset Monday Night: Inter, Chivu Voce Grossa nella settimana della verità Video.

chivu vigilia inter napoliChivu spiazza tutti alla vigilia di Inter-Napoli: “Non esiste il confronto con Antonio Conte” - Napoli, Chivu spiazza tutti: stima per Conte ma nessun confronto tra allenatori. fanpage.it

chivu vigilia inter napoliChivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni - Queste le sue dichiarazioni La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Napoli, ... calcionews24.com

chivu vigilia inter napoliPagina 1 | Chivu: "Inter-Napoli può indirizzare il cammino. Conte? Il confronto non esiste" - Il tecnico nerazzurro alla vigilia del big match e potenziale sfida Scudetto: "Arbitri? corrieredellosport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.