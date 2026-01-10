Chivu alla vigilia di Inter-Napoli | Partita che può indirizzare una stagione

In vista della sfida tra Inter e Napoli, il tecnico nerazzurro ha sottolineato l'importanza della partita nel contesto della stagione. Durante la conferenza stampa pre-gara, ha analizzato i punti chiave e le sfide che i suoi dovranno affrontare, evidenziando come questo incontro potrebbe avere un impatto significativo sul cammino delle due squadre. La partita di domenica rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni nella corsa ai risultati stagionali.

"Non è un confronte tra me e Conte: il calcio deve rimanere al livello dei giocatori" "Gli scontri diretti La realtà dice che ho più punti di tutti, anche di chi mi ha battuto in quelle partite" Le parole di Chivu in conferenza alla vigilia di #InterNapoli x.com

