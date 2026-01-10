L'incontro tra Inter e Napoli, previsto dopo il confronto al Maradona, rappresenta un momento importante nella stagione delle due squadre. Con il fattore campo a favore dell'Inter, questa partita potrebbe influenzare significativamente l’andamento delle classifiche e le ambizioni di entrambe. Chivu, allenatore dei nerazzurri, sottolinea l’importanza di questa sfida come possibile turning point per il cammino stagionale delle rispettive squadre.

Milano, 10 gennaio 2026 – Due mesi e mezzo dopo lo scontro diretto del Maradona, Inter e Napoli si ritrovano col fattore campo invertito, per una sfida che potrebbe già essere un passaggio chiave della stagione. "Da allora siamo migliorati col lavoro, dando continuità a ciò che avevamo fatto - dice Cristian Chivu in conferenza stampa - E' passato poco tempo, è vero che loro hanno cambiato modulo e hanno qualche interprete in più o in meno, visto allora c'era Anguissa e non Hojlund e Lobotka. Sarà una partita difficile, che vivrà di episodi. Normale, quando si affrontano due squadre di un certo livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter-Napoli, Chivu avverte: "Può indirizzare la stagione"

Leggi anche: Chivu "La sfida col Napoli può indirizzare il cammino della stagione"

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Napoli: «Gara che può indirizzare una stagione, stimo Conte e c’è da imparare da lui. Con Luis Henrique ho commesso un errore»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mkhitaryan avverte l'Inter: Napoli? Prima c'è il Parma. Poi fa unione: Chi gioca deve aiutare la squadra; Chivu stizzito, l'Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno: Solo domande sul Napoli?; Cristian Chivu che aggiunge; Serie A: l'Inter vince 2-0 a Parma, prova di fuga in vetta.

Inter-Napoli, Chivu avverte: "Può indirizzare la stagione" - Milano, 10 gennaio 2026 – Due mesi e mezzo dopo lo scontro diretto del Maradona, Inter e Napoli si ritrovano col fattore campo invertito, per una sfida che potrebbe già essere un passaggio chiave ... msn.com