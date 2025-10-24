Chivu smorza la tensione alla vigilia di Napoli Inter | È una partita importante ci si gioca tanto ma non tutto! Sul fatto che possa indirizzare il campionato…

Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni. Una sfida d’alta quota, un esame di maturità fondamentale, ma non ancora decisivo. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, presenta la super sfida di domani contro il Napoli, sottolineando l’importanza del match ma invitando alla calma: « Ci si gioca tanto, ma non si gioca tutto! ». QUESTA UNA DELLE PARTITE CHE PUÒ INDIRIZZARE IN UN CERTO MODO IL CAMPIONATO? – «È una partita importante, non dobbiamo negare l’evidenza. Sono importanti i punti. Ma è presto per dirlo, noi come loro e come altre squadre, ci sono squadre che hanno già 2 sconfitte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

