Chiesa Juventus le richieste del Liverpool e la mossa bianconera sulla formula | così può sbloccarsi l’affare

La trattativa tra Juventus e Liverpool per Federico Chiesa si complica, con il club inglese che ha presentato nuove richieste. La Juventus valuta una mossa sulla formula contrattuale per trovare un accordo soddisfacente e sbloccare la trattativa. Le ultime novità indicano come le prossime mosse possano essere decisive per il futuro dell'attaccante e per le intenzioni delle due società.

Chiesa Juventus, il Liverpool alza l'asticella: la strategia bianconera per sbloccare la trattativa. Le ultimissime La strada per riportare Federico Chiesa alla Juventus resta tutt'altro che semplice. Come spesso accade nel mercato di gennaio, le operazioni di alto profilo devono fare i conti con risorse limitate e con la necessità di muoversi in regime di .

Calciomercato Juventus, Rodriguez-Kessie: bivio bianconero. Chiesa, la richiesta del Liverpool - Rumor - Luciano Spalletti non ha ancora dato l'ok per il 31enne centrocampista argentino del West Ham che in patria a inizio carr ... affaritaliani.it

Non solo Chiesa nella lista di Comolli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, non ci sarebbe solo Chiesa nelle idee della Juventus: oltre al giocatore anche Gudmundsson, Daniel Maldini e Yannick Carrasco, attualmente all’Al-Shabab Occhio - facebook.com facebook

@juventus, non solo Chiesa: si valutano anche Gudmundsson, Maldini e Carrasco x.com

