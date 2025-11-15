Chiesa al Napoli | così l’affare si può sbloccare la formula che cambia tutto
Federico Chiesa continua, anche se a distanza, ad attirare l’attenzione in casa Napoli. L’ex Juventus piace ad Antonio Conte e in Serie A ha già dimostrato di poter fare; il club ha poi bisogno di dare una scossa con il mercato invernale e il profilo di Federico Chiesa potrebbe rivelarsi come la scelta migliore per dare un segnale forte. Ecco allora grazie a quale formula l’operazione potrebbe sbloccarsi. Chiesa al Napoli? Spunta la formula che può sbloccare l’affare. Al Napoli e soprattutto ad Antonio Conte, il profilo di Federico Chiesa piace parecchio. Non è un caso che club e giocatore siano stati accostati già in passato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"La #speranza sovverte le #ingiustizie del #mondo" #intervento di #donmimmobattaglia #testo completo su www.chiesadinapoli.it @pg_napoli @pastoraleuniversitaria.napoli @31sinodonapoli @seminariodinapoli @scuoladievangelizzazione @museo - facebook.com Vai su Facebook
Commercialisti e Chiesa Napoli, ponte professione-solidarietà - "Esprimo profonda gratitudine all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli per il ruolo prezioso che svolge, contribuendo a rafforzare la cultura del 'noi'. ansa.it scrive
Napoli, la chiesa di San Giovanni a Carbonara è tornata a splendere: «Porte aperte ai fedeli» - Torna a risplendere dopo anni bui e soprattutto torna a essere a disposizione di tutti, cittadini e turisti, un vero gioiello del patrimonio storico napoletano: la chiesa di San Giovanni a Carbonara. Come scrive ilmattino.it
Otto giovani studenti palestinesi ospitati a Napoli. La Chiesa ha raccolto 63mila euro di fondi - Otto giovani studenti palestinesi ospitati presso la Chiesa di Napoli: l'iniziativa è stata fortemente voluta dal Cardinale monsignor Mimmo Battaglia. Si legge su fanpage.it