Chiesa al Napoli | così l’affare si può sbloccare la formula che cambia tutto

Federico Chiesa continua, anche se a distanza, ad attirare l'attenzione in casa Napoli. L'ex Juventus piace ad Antonio Conte e in Serie A ha già dimostrato di poter fare; il club ha poi bisogno di dare una scossa con il mercato invernale e il profilo di Federico Chiesa potrebbe rivelarsi come la scelta migliore per dare un segnale forte. Ecco allora grazie a quale formula l'operazione potrebbe sbloccarsi. Chiesa al Napoli? Spunta la formula che può sbloccare l'affare. Al Napoli e soprattutto ad Antonio Conte, il profilo di Federico Chiesa piace parecchio. Non è un caso che club e giocatore siano stati accostati già in passato.

