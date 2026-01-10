Chiesa Juve questa la richiesta del Liverpool | i bianconeri lavorano ad una formula specifica Ecco come sbloccare l’affare le ultime

Il Liverpool ha richiesto 15 milioni di euro e una cessione definitiva per Chiesa, mentre la Juventus sta valutando una formula con obbligo legato alle presenze. La trattativa è in corso e si stanno definendo i dettagli per arrivare a un accordo che soddisfi entrambe le parti. Le ultime aggiornano sulle strategie delle società e gli sviluppi sulla possibile operazione di mercato.

Chiesa Juve: il Liverpool chiede 15 milioni e la cessione definitiva, ma la Vecchia Signora lavora all’obbligo legato alle presenze per sbloccare l’affare. La missione per riportare Federico Chiesa alla Juventus si conferma complessa, come ogni operazione di rilievo nel mercato di gennaio, dove il budget è limitato e vincolato all’autofinanziamento. Tuttavia, la volontà di regalare a Luciano Spalletti un rinforzo di qualità per la missione Champions League spinge la dirigenza a cercare l’intesa. Un segnale inequivocabile sulla fattibilità dell’affare è arrivato dall’ultimo turno di Premier League: nel pareggio per 0-0 contro l’ Arsenal, l’esterno è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa Juve, questa la richiesta del Liverpool: i bianconeri lavorano ad una formula specifica. Ecco come sbloccare l’affare, le ultime Leggi anche: Frendrup Juve, Ottolini può essere la chiave per sbloccare l’affare. Le ultime sul mercato in entrata dei bianconeri Leggi anche: Chiesa Juve, i bianconeri hanno trovato la formula adatta da presentare al Liverpool: ecco qual è La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sconfessare il passato e dare un’ala a Spalletti: la Juventus rivuole Chiesa, la trattativa con il…; Cosa serve per il ritorno di Chiesa alla Juventus: la richiesta del Liverpool e l'offerta dei bianconeri; Juve-Chiesa, idea ritorno? Liverpool apre ma solo a una formula; Juve, avanti col progetto Chiesa-bis: dopo l'ok di Fede, primi contatti col Liverpool. I dettagli. La Juve insiste con il Liverpool per Chiesa: c’è una chiave per sbloccare l’affare - La Signora vuole riportarlo a casa, è cosa nota, e per questo ha iniziato l’offen ... corrieredellosport.it

Sconfessare il passato e dare un’ala a Spalletti: la Juventus rivuole Chiesa, la trattativa con il Liverpool va avanti - La richiesta di Spalletti è per due giocatori, possibilmente: uno a centrocampo ( Frattesi piace sempre, ma piace meno per i costi), uno per la fascia offensiva. ilfattoquotidiano.it

Calciomercato Juventus, Rodriguez-Kessie: bivio bianconero. Chiesa, la richiesta del Liverpool - Rumor - Luciano Spalletti non ha ancora dato l'ok per il 31enne centrocampista argentino del West Ham che in patria a inizio carr ... affaritaliani.it

Juve, svolta a destra: c'è Mazraoui. L'alternativa a Chiesa in attacco è Maldini x.com

Non solo Chiesa nella lista di Comolli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, non ci sarebbe solo Chiesa nelle idee della Juventus: oltre al giocatore anche Gudmundsson, Daniel Maldini e Yannick Carrasco, attualmente all’Al-Shabab Occhio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.