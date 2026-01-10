Chiesa Juve la volontà dell’esterno è molto chiara | c’è una cosa in favore dei bianconeri Le ultime

Da juventusnews24.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Chiesa ha manifestato chiaramente il desiderio di restare alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, il club potrebbe valutare nuove opportunità per rafforzare l’esterno, approfittando del tempo a disposizione. La situazione sembra favorevole ai bianconeri, che potrebbero sfruttare eventuali condizioni più vantaggiose per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane.

Chiesa Juve, per Balzarini il tempo potrebbe consentire ai bianconeri di prendere l’esterno a condizioni differenti. I dettagli. Il calciomercato è spesso fatto di ritorni di fiamma improvvisi e traiettorie circolari che riportano i campioni dove tutto è iniziato. Nelle ultime ore, il nome che sta infiammando le discussioni dei tifosi bianconeri è quello di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube il legame tra Chiesa e la Juve potrebbe presto riallacciarsi in modo concreto e sorprendente. Il punto focale dell’indiscrezione riguarda la ferma volontà dell’esterno della Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chiesa juve la volont224 dell8217esterno 232 molto chiara c8217232 una cosa in favore dei bianconeri le ultime

© Juventusnews24.com - Chiesa Juve, la volontà dell’esterno è molto chiara: c’è una cosa in favore dei bianconeri. Le ultime

Leggi anche: Chiesa Juve, Balzarini svela la volontà dell’esterno azzurro. Spunta anche la richiesta del Liverpool: le ultime

Leggi anche: Chiesa, non solo la Juve sull’esterno del Liverpool: un altro club di Serie A è pronto a sfidare i bianconeri. Le ultime

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Chiesa Juve Balzarini svela la volontà dell’esterno azzurro Spunta anche la richiesta del Liverpool | le ultime.

Chiesa: 'Juve esempio, sogno un gol a Buffon e una carriera nella Fiorentina' - L'attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Il debutto allo Juventus Stadium mi ha cambiato la vita, non lo dimenticherò mai. calciomercato.com

Chiesa, Morata e quei rigori che mancano: ecco l'arbitro per la Juve di Brambilla - Milan, valida per la nona giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20. tuttosport.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.