Federico Chiesa ha manifestato chiaramente il desiderio di restare alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, il club potrebbe valutare nuove opportunità per rafforzare l’esterno, approfittando del tempo a disposizione. La situazione sembra favorevole ai bianconeri, che potrebbero sfruttare eventuali condizioni più vantaggiose per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane.

Chiesa Juve, per Balzarini il tempo potrebbe consentire ai bianconeri di prendere l’esterno a condizioni differenti. I dettagli. Il calciomercato è spesso fatto di ritorni di fiamma improvvisi e traiettorie circolari che riportano i campioni dove tutto è iniziato. Nelle ultime ore, il nome che sta infiammando le discussioni dei tifosi bianconeri è quello di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube il legame tra Chiesa e la Juve potrebbe presto riallacciarsi in modo concreto e sorprendente. Il punto focale dell’indiscrezione riguarda la ferma volontà dell’esterno della Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Chiesa Juve, la volontà dell'esterno è molto chiara: c'è una cosa in favore dei bianconeri. Le ultime

