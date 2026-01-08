Chiesa Juve Balzarini svela la volontà dell’esterno azzurro Spunta anche la richiesta del Liverpool | le ultime

L'attenzione del mercato si concentra su Federico Chiesa, che desidera tornare alla Juventus. Nel frattempo, il Liverpool valuta le proprie esigenze offensive e ha avanzato una richiesta di 12 milioni di euro. Balzarini ha rivelato le intenzioni dell’esterno azzurro, mentre i Reds considerano anche le assenze in attacco nel processo di valutazione. Le trattative continuano a svilupparsi, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

Chiesa Juve, l'esterno spinge per il ritorno a Torino ma i Reds chiedono 12 milioni e valutano le assenze in attacco. Il calciomercato invernale della Juventus si accende improvvisamente con una suggestione che ha del clamoroso e che tocca le corde emotive della tifoseria. Secondo l'analisi puntuale fornita dal giornalista Gianni Balzarini attraverso il suo canale YouTube, il nome di Federico Chiesa è tornato prepotentemente in orbita bianconera. Non si tratta di semplici rumors di corridoio, ma di una pista concreta alimentata da un fattore determinante: la ferrea volontà del diretto interessato.

