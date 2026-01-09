Chiesa Juve i bianconeri insistono per l’ala del Liverpool | nuova proposta in arrivo Ecco cosa vogliono i Reds

La Juventus continua a lavorare per portare Federico Chiesa in bianconero, presentando una nuova proposta al Liverpool. I Reds, però, preferiscono una cessione definitiva, mantenendo ferme le loro richieste. La trattativa tra le due società prosegue con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, nel rispetto delle rispettive posizioni e strategie di mercato.

Chiesa Juve, i bianconeri insistono con una nuova formula per tutelarsi ma i Reds pretendono l'addio a titolo definitivo. La telenovela di mercato legata al possibile, clamoroso ritorno di Federico Chiesa si arricchisce di un nuovo capitolo che conferma la ferma volontà della Juventus di non mollare la presa. Secondo quanto riportato dall'esperto Gianluca Di Marzio, la dirigenza bianconera non si è affatto rassegnata di fronte al muro inglese. Il club bianconero sta cercando attivamente la chiave giusta per riportare l'esterno a Torino, studiando una nuova offerta strutturata appositamente per superare le perplessità economiche della controparte e riaprire il dialogo.

Juventus, Momblano: ‘I bianconeri hanno un accordo di massima con Chiesa’ - Luca Momblano ha parlato dell’interesse della Juventus per Federico Chiesa: ‘I bianconeri potrebbero rompere gli indugi’ ... it.blastingnews.com

Calciomercato: la Juve insiste per Chiesa e ci prova con Kessié. Toro sui baby Obrador e Olusesi - Nuovi contatti tra i bianconeri e il Liverpool per l’attaccante che piace a Spalletti. lastampa.it

