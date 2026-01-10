Chi erano Alfonso e Maria Antonietta i genitori di Raffaella Fico | Il dolore non passa mai

Alfonso e Maria Antonietta erano i genitori di Raffaella Fico. Alfonso è scomparso nel 2012, mentre Maria Antonietta è deceduta nel 2020, lasciando un vuoto nella vita della figlia. La loro perdita rappresenta un dolore che, nel tempo, resta presente, segnando profondamente il percorso di Raffaella e il suo rapporto con il passato.

I genitori di Raffaella Fico erano il padre Alfonso venuto a mancare nel 2012 e la madre Maria Antonietta, scomparsa improvvisamente nel 2020. Oggi la 37enne sarà tra gli ospiti di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Originari di Cercola, Alfonso e Maria Antonietta avevano un negozio a Casalnuovo di Napoli. La coppia aveva avuto due figli, Raffaella e Francesco. Nel 2012 viene a mancare il padre Alfonso, mentre più recentemente nel 2020 è scomparsa la madre Maria Antonietta. In un precedente intervento nel programma del weekend di Canale 5, aveva parlato della morte della donna: "Il dolore non passa mai, è vivo.

