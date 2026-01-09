Raffaella Fico, nota figura del mondo dello spettacolo, si prepara a condividere pubblicamente un momento difficile della sua vita. Attraverso l’intervista a ‘Verissimo’ in programma il 10 gennaio, la showgirl parlerà del suo percorso personale, tra amore, carriera e le sfide recenti affrontate con il compagno. Un’occasione per conoscere meglio la sua storia e i momenti di difficoltà che l’hanno segnata negli ultimi tempi.

Milano, 9 gennaio 2026 – Raffaella Fico è pronta a raccontare il grande dolore che ha vissuto nelle scorse settimane e lo farà a ‘Verissimo’ sabato 10 gennaio. La showgirl napoletana ha perso il bambino che aspettava dal compagno Armando Izzo e quella nello studio di Silvia Toffanin sarà la prima intervista che la vede protagonista dopo il tragico evento. Raffaella Fico: chi è. Nata a Cercola, in provincia di Napoli, il 29 gennaio 1988, Raffaella Fico si è diplomata al liceo socio-psico-pedagocico (oggi liceo delle scienze umane). I suoi genitori, Alfonso e Antonietta, sono proprietari di un negozio a Casalnuovo di Napoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Raffaella Fico: l’amore, la carriera e il dolore con il compagno

