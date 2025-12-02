giovanni e giuseppina chi erano i genitori di maria de filippi

Giovanni De Filippi e Giuseppina Bottoni sono i genitori di Maria De Filippi. La conduttrice è cresciuta con loro a Pavia insieme al fratello, Giuseppe, pressoché sconosciuto al mondo dello spettacolo. “Mio padre era la mia casa”, ha raccontato la De Filippi in un’intervista di ottobre a Domenica in. “Da piccola mi accovacciavo su di lui, seduto in poltrona, con il pettinino che aveva nel taschino della giacca gli pettinavo i capelli. A mamma invece non ti potevi avvicinare, non le piacevano queste cose, per lei erano smancerie. Io ero pazza di papà, mio fratello era il cocco di mamma”. Il papà della conduttrice lavorava come rappresentante di medicinali, mentre la madre è stata una professoressa di lettere (classe 1927). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

