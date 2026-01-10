Chi decide cosa possiamo mangiare
Robert F. Kennedy Jr. e io non la pensiamo allo stesso modo su molte cose. Tuttavia, una questione condivisa riguarda la scelta di cosa mangiamo. Chi decide cosa possiamo consumare influisce sulla nostra salute, sull’ambiente e sulla società. Comprendere i meccanismi di questa decisione è fondamentale per fare scelte consapevoli e informate, nel rispetto delle proprie esigenze e dei principi di sostenibilità.
Vorrei essere Margaret Hartmann, per poter iniziare questo pezzo così: « Robert F. Kennedy Jr. e io non la pensiamo allo stesso modo su molte cose. Per esempio, sono una grande sostenitrice dei vaccini salvavita e non ho mai partecipato a uno scherzo che coinvolgesse carcasse di animali. Ma alla fine il segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani ha preso una decisione che posso sostenere: mettere la carne e il formaggio in cima alla piramide alimentare. Le nuove linee guida alimentari statunitensi pubblicate mercoledì abbandonano la guida MyPlate che raccomandava di riempire il piatto con porzioni più o meno uguali di cereali, proteine, verdura e frutta, riducendo drasticamente e aumentando le dimensioni dei latticini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Leggi anche: Iran, Khamenei agli Usa: ‘chi siete voi per stabilire cosa possiamo o non possiamo fare?’
Leggi anche: «Di chi è questa zampa?». La storia della bambina vegetariana, ovvero cosa succede se tuo figlio ti dice che la carne non la vuole più mangiare?
Linee guida | Chi decide cosa possiamo mangiare.
Perché mangiamo male?
Cosa succede a Londra quando si decide di cambiare vita In questa puntata del podcast Volo a Londra, Mariagrazia Imperatrice ci racconta la sua avventura nella capitale inglese: tra sfide, sorprese e momenti indimenticabili, scopri come si vive davvero - facebook.com facebook
Che cosa è la legge se, di volta in volta, lo decide chi ha le armi Trump non è stato certo il primo presidente a usare la forza senza avere la ragione: la sua azione si inscrive nel solco di una lunga striscia di misfatti, tutti made in USA Da @lukacasa, l’Unità x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.