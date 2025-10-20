Iran Khamenei agli Usa | ‘chi siete voi per stabilire cosa possiamo o non possiamo fare?’

''Cosa c'entrano gli Stati Uniti se l'Iran ha o meno capacità nucleari? Tale interferenza è inappropriata e prepotente''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Iran, Khamenei agli Usa: ‘chi siete voi per stabilire cosa possiamo o non possiamo fare?’

A Teheran, in Iran, la figlia di Ali Shamkhani, uno dei principali consiglieri della Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, si è sposata senza hijab e con un abito scollato. Il video è diventato virale. - facebook.com Vai su Facebook

Iran, Khamenei: Trump continui a sognare su siti nucleari distrutti - "Il presidente degli Stati Uniti si vanta di aver 'bombardato e distrutto' l'industria nucleare iraniana. Come scrive msn.com

Khamenei respinge le affermazioni di Trump sulla distruzione nucleare iraniana - Il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha respinto le affermazioni del presidente statunitense Donald Trump riguardo alla distruzione delle capacità nucleari dell’Iran. Si legge su it.investing.com

Iran, Khamenei “Trump non ha distrutto le nostre strutture nucleari” - Khamenei ha dichiarato oggi che il presidente americano Donald Trump è "illuso" nel credere di aver distrutto le strutture nucleari iraniane ... Da msn.com