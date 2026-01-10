C’è Posta per Te 2026 | quante puntate durata e quando finisce

C’è Posta per Te 2026 è il celebre programma di Maria De Filippi trasmesso su Canale 5. La stagione prevede circa dieci puntate, con una durata di circa due ore ciascuna. La messa in onda è prevista nel corso dei prossimi mesi, con la conclusione stimata entro la fine dell’anno. La produzione non ha ancora annunciato la data ufficiale di chiusura, ma gli appassionati possono attendersi un’edizione contenuta e ricca di emozioni.

Quante puntate sono previste per C'è Posta per Te 2026, lo storico programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 il sabato sera? Il numero esatto delle puntate previste non è stato reso noto, ma dovrebbero andare in onda una decina di puntate. La prima sabato 10 gennaio 2026; l'ultima – salvo sorprese – sabato 14 marzo 2026. Di seguito la possibile programmazione su Canale 5: Prima puntata: sabato 10 gennaio 2026. Seconda puntata: sabato 17 gennaio 2026. Terza puntata: sabato 24 gennaio 2026. Quarta puntata: sabato 31 gennaio 2026.

