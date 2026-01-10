Caterina Balivo ha subito un malore improvviso che l’ha costretta a recarsi in ospedale insieme al marito. La conduttrice si trova attualmente sotto osservazione e sta ricevendo le cure necessarie. Restiamo aggiornati sulle sue condizioni di salute.

“Ha avuto un corpo a corpo”. la conduttrice – Capodanno in Argentina, valigie pronte e tanta voglia di vacanza. Per Caterina Balivo però il relax ha lasciato spazio, all’improvviso, a uno spavento che ha fatto il giro dei social. La conduttrice de La volta buona, in viaggio con il marito Guido Maria Brera, è stata colpita da un malore improvviso proprio in aeroporto, mentre aspettava di imbarcarsi al gate. “Ha avuto un corpo a corpo”. la conduttrice. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Caterina Balivo, il malore improvviso poi dritta in ospedale col marito: come sta

Leggi anche: “Ha avuto un corpo a corpo”. Caterina Balivo, il malore poi in ospedale col marito

Leggi anche: Caterina Balivo, malore in aeroporto in Argentina: il racconto del marito e la corsa in ospedale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Al Bano a Domenica In, Loredana Lecciso sviene in stazione; Caterina Balivo, il malore raccontato in diretta: Sono finita in ospedale, stavo malissimo.

Caterina Balivo, malore in aeroporto in Argentina: il racconto del marito e la corsa in ospedale - Un viaggio di Capodanno dall’altra parte del mondo, pensato per il relax e per scoprire l’Argentina, si è trasformato, per qualche ora, in un imprevisto ... thesocialpost.it