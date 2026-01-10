Ha avuto un corpo a corpo Caterina Balivo il malore poi in ospedale col marito
Durante una vacanza di Capodanno, Caterina Balivo ha vissuto un episodio imprevisto che l'ha portata in ospedale insieme al marito. Quello che sembrava un momento di svago si è rivelato un episodio inaspettato, capace di suscitare preoccupazione e poi sollievo. Un’esperienza che ha ricordato l’importanza di prestare attenzione alla salute anche in momenti di relax.
Quella che doveva essere una vacanza di Capodanno all’insegna del relax e della scoperta si è trasformata, per qualche ora, in un imprevisto capace di spaventare e poi sorprendere. Protagonista della disavventura è stata Caterina Balivo, volata in Argentina insieme al marito Guido Maria Brera. L’episodio è avvenuto in aeroporto, quando la conduttrice de La volta buona è stata colpita da un malore improvviso, legato a una forte influenza, che le ha causato uno svenimento proprio mentre si trovava al gate. Lo spavento iniziale è stato inevitabile, ma la situazione è stata gestita con rapidità. I soccorsi sono intervenuti subito e Balivo è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
