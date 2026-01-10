Durante un viaggio di Capodanno in Argentina, Caterina Balivo ha avuto un malore in aeroporto. Il marito ha raccontato l’accaduto e la corsa in ospedale, evidenziando come un imprevisto possa interrompere momenti di relax. Questo episodio sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla salute anche durante le vacanze all’estero.

Un viaggio di Capodanno dall’altra parte del mondo, pensato per il relax e per scoprire l’Argentina, si è trasformato, per qualche ora, in un imprevisto capace di spaventare tutti. Protagonista è Caterina Balivo, in partenza con il marito Guido Maria Brera, quando un malore improvviso l’ha colpita in aeroporto, proprio mentre si trovava al gate. Alla base del malessere, una forte influenza che ha portato la conduttrice de La volta buona fino allo svenimento. Attimi di paura, un silenzio carico di tensione tra i passeggeri e l’intervento immediato dei soccorsi, che hanno fatto scattare la macchina dell’emergenza in pochi minuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caterina Balivo, malore in aeroporto in Argentina: il racconto del marito e la corsa in ospedale

Leggi anche: “Ha avuto un corpo a corpo”. Caterina Balivo, il malore poi in ospedale col marito

Leggi anche: ? Caterina Balivo: Età, Marito, Figli e Vita Privata della Conduttrice Rai

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Volta Buona, pagelle 8 gennaio: Caterina Balivo in ospedale (8), il figlio di Al Bano vivo per miracolo (7); Caterina Balivo sviene in aeroporto in Argentina, il marito Brera racconta tutto su Instagram: «Medici impeccabili, sorrisi e zero caos»; Caterina Balivo sviene in aeroporto in Argentina, il marito Brera racconta tutto su Instagram: «Ha avuto un corpo a corpo con l’influenza»; Caterina Balivo sviene in aeroporto in Argentina, il marito: «Ha avuto un corpo a corpo con l’influenza».

Caterina Balivo sviene in aeroporto in Argentina, il marito Brera racconta tutto su Instagram: «Ha avuto un corpo a corpo con l’influenza» - La conduttrice de La volta buona, in Argentina insieme al marito Guido Maria Brera, è stata colpita da un malore ... msn.com