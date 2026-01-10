cash or trash in tv trionfa la nostalgia

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Cash or Trash ) Che si tratti di programmi musicali come Sanremo con la serata delle cover o i talent Amici o X Factor in cui riecheggiano Se bruciasse la città di Ranieri, Maledetta primavera della Goggi o La cura di Battiato, film riproposti come Gli uccelli di Hitchcock, Il piccolo Lord o Per qualche dollaro in più di Sergio Leone o le serie tv Cobra Kai o Stranger Things che saccheggiano gli anni ’80, in ogni settore la nostalgia è diventata un volano di marketing importante. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45749925 Nessuno però aveva mai pensato di tematizzarla attraverso oggetti vintage che dalle case degli italiani vengono messi all’asta e acquistati da veri mercanti come avviene in Cash or Trash. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

