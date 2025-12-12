Cash or trash il vintage sfonda in tv

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Cash or Trash NOVE) L’entrata nel clima natalizio fa bene anche a Cash or Trash, il game show in cui i concorrenti portano oggetti di cui vogliono disfarsi per farli valutare dall’esperto banditore Alessandro Rosa e poi proporli ai mercanti che se lo contenderanno all’asta. Martedì nel preserale del NOVE quasi 800mila spettatori col 4.2% di share che vanno a migliorare i già notevoli 700mila del giorno prima. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45337833 Dato da non sottovalutare, è che si tratta di repliche dell’ultima stagione, la settima, le cui puntate originali son terminate il 30 ottobre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cash or trash, il vintage sfonda in tv

