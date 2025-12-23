Cash or Trash - Il Natale dei tesori con Paolo Conticini da stasera in tv | anticipazioni e ospiti

Eccoci arrivati al Natale, il momento dell’anno in cui gli oggetti sembrano parlare più forte. Ed è proprio in questo clima di ricordi, luci calde e curiosità che "Cash or Trash - Chi offre di più?" va in scena sul Nove con l’edizione speciale "Il Natale dei tesori". Due appuntamenti - in onda. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Cash or Trash - Il Natale dei tesori" con Paolo Conticini, da stasera in tv: anticipazioni e ospiti Leggi anche: Cash or Trash, inizia il Natale dei Tesori: il dottor Rosa canta nel video promo sulle note di Jingle Bells Leggi anche: "Cena di Natale" con Antonella Clerici, stasera in tv: anticipazioni, ospiti e scaletta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cash or Trash, inizia il Natale dei Tesori: il dottor Rosa canta nel video promo sulle note di Jingle Bells; Cash or Trash torna su Nove tra aste, tesori e speciali natalizi; “CASH OR TRASH: IL NATALE DEI TESORI”, due speciali di Natale, martedì 23 e lunedì 29 dicembre alle 21:30 sul Nove; Cash or Trash torna su Nove: speciali di Natale, vip all’asta e nuove puntate in prima serata. Cash or Trash torna su Nove: speciali di Natale, vip all’asta e nuove puntate in prima serata - ”, lo show che fa entrare gli spettatori nel mondo dell’antiquariato, del collezionismo e delle grandi aste ... dtti.it

Tra gli ospiti di questa puntata speciale ci sono Mara Maionchi e Veronica Pivetti - Il Natale è alle porte per i fan di Cash or Trash questo significa una sola cosa: lo speciale natalizio del programma di aste più amato della tv condotto da Paolo Conticini è finalmente arrivato. gazzetta.it

Cash or Trash, arrivano le aste vip! Paolo Conticini: "Io accumulatore seriale. Poi mia moglie...". - Cash or Trash, il programma fenomeno del Nove regala due speciali natalizi con 4 vip e oggetti sorprendenti. affaritaliani.it

Natale a Cash or Trash - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.