Carcere Orvieto la risposta del sindacato | La direttrice farebbe bene a preoccuparsi di prevenire le emergenze anziché replicare al SAPPe
Il sindacato SAPPe risponde alla replica della direttrice del carcere di Orvieto, sottolineando l’importanza di concentrare gli sforzi sulla prevenzione delle emergenze piuttosto che sulle dichiarazioni ufficiali. La Segreteria Generale evidenzia la necessità di affrontare con maggiore attenzione le criticità strutturali e operative, auspicando un impegno concreto per migliorare le condizioni e la sicurezza all’interno della struttura penitenziaria.
Nuova replica del sindacato autonomo di polizia penitenziaria sulla situazione del carcere di Orvieto a firma Segreteria Generale SAPPe "Più che “con grande stupore”, come si legge nella nota a firma della dottoressa Assunta Passannante, questa Segreteria Generale ha appreso con profondo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Carcere Orvieto, la replica della direzione della casa di reclusione al comunicato del Sappe
Leggi anche: Il sindacato Fp-Cgil incontra la nuova direttrice del carcere: "Constatate competenza e voglia di risolvere i problemi"
Replica dura del SAPPe e tensione crescente nel carcere di Orvieto.
Protesta e danni per 50mila euro, disordini al carcere di Orvieto - «Ua situazione di estrema difficoltà gestionale, aggravata in modo decisivo dalla cronica e ormai insostenibile carenza di personale di polizia penitenziaria». umbria24.it
Orvieto, scoppia protesta violenta e detenuto distrugge infermeria causando 50 mila euro di danni: è caos nel carcere di via Roma - Lo denuncia la segreteria regionale del Sappe rendendo noto che la violenta protesta di un detenuto è culminata con aggr ... corrieredellumbria.it
Proteste e aggressione nel Carcere di Orvieto, il Sappe: «Urgente rafforzare l’organico, siamo allo stremo» - Tempo di lettura: 3 MinuteiDue distinti episodi potenzialmente pericolosi si sono verificati il 30 dicembre scorso all’interno della Casa di Reclusione di Orvieto. orvieto24.it
LA REPLICA DEL SAPPe ALLA DIRETTRICE DEL CARCERE DI ORVIETO Riceviamo e pubblichiamo il comunicato che segue. Vista la situazione dichiaratamente critica del carcere pdi Orvieto, la direttrice farebbe bene a preoccuparsi di prevenire le emerge - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.