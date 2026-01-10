Carcere Orvieto la risposta del sindacato | La direttrice farebbe bene a preoccuparsi di prevenire le emergenze anziché replicare al SAPPe

Il sindacato SAPPe risponde alla replica della direttrice del carcere di Orvieto, sottolineando l’importanza di concentrare gli sforzi sulla prevenzione delle emergenze piuttosto che sulle dichiarazioni ufficiali. La Segreteria Generale evidenzia la necessità di affrontare con maggiore attenzione le criticità strutturali e operative, auspicando un impegno concreto per migliorare le condizioni e la sicurezza all’interno della struttura penitenziaria.

Orvieto, scoppia protesta violenta e detenuto distrugge infermeria causando 50 mila euro di danni: è caos nel carcere di via Roma - Lo denuncia la segreteria regionale del Sappe rendendo noto che la violenta protesta di un detenuto è culminata con aggr ... corrieredellumbria.it

Proteste e aggressione nel Carcere di Orvieto, il Sappe: «Urgente rafforzare l’organico, siamo allo stremo» - Tempo di lettura: 3 MinuteiDue distinti episodi potenzialmente pericolosi si sono verificati il 30 dicembre scorso all’interno della Casa di Reclusione di Orvieto. orvieto24.it

LA REPLICA DEL SAPPe ALLA DIRETTRICE DEL CARCERE DI ORVIETO Riceviamo e pubblichiamo il comunicato che segue. Vista la situazione dichiaratamente critica del carcere pdi Orvieto, la direttrice farebbe bene a preoccuparsi di prevenire le emerge - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.