Il sindacato Fp-Cgil incontra la nuova direttrice del carcere | Constatate competenza e voglia di risolvere i problemi
Il sindacato Fp-Cgil, nella giornata di giovedì 6 novembre, ha avuto un incontro con Arianna Colonna, direttrice della casa circondariale San Donato di Pescara e con la comandante Manon Giannelli.La delegazione era composta dal coordinatore regionale Fp-Cgil polizia penitenziaria Abruzzo e Molise. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
