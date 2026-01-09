Carcere Orvieto la replica della direzione della casa di reclusione al comunicato del Sappe

La direzione della casa di reclusione di Orvieto, rappresentata da Annunziata Passannante, risponde al comunicato del Sappe dell’8 gennaio 2026, firmato da Fabrizio Bonino. La replica si propone di chiarire i fatti e fornire una versione ufficiale degli eventi, nel rispetto delle procedure e della trasparenza. È importante mantenere un confronto costruttivo e basato su dati certi, per garantire la corretta gestione della struttura e il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

