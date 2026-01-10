Capello | La squadra di oggi non ha la qualità del mio Milan Fullkrug? Dico…
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, commenta le recenti parole di Allegri dopo la sconfitta con il Genoa, sottolineando le differenze tra la squadra attuale e quella di un tempo. In particolare, si sofferma sulla qualità complessiva del gruppo e sui possibili miglioramenti, citando anche l’eventuale ruolo di giocatori come Fullkrug. Un’analisi sobria e riflessiva sulle criticità e sulle prospettive dei rossoneri.
Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto commentare l'analisi di Allegri post Genoa, parlando di quali siano i problemi dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Capello netto sulla Roma: “Niente panico, questa squadra ha qualità”
Leggi anche: Capello avvisa: «Milan da scudetto e occhio alla Juve! L’Inter ha più qualità di tutte, Chivu ha capito che per fare i punti serve quella cosa»
Capello: Milan, manca continuità. Inter e Napoli più forti? Allegri protegge la sua squadra; Fabio Capello, accusa durissima: Gli arbitri sono una mafia, sbagliano perché spesso non hanno giocato e non conoscono certi movimenti; La bomba di Fabio Capello: La classe arbitrale è mafia. Il VAR? Una casta dove non puoi entrare; Capello: «Gli arbitri sono una mafia, decisioni sbagliate perché non hanno giocato». Poi precisa: frase decontestualizzata.
Capello: "Sostenere che Inter e Napoli siano più forti non è di certo una falsità. Allegri lo fa per protezione" - Queste le sue dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi: Dopo il pareggio contro ... milannews.it
Capello alla Gazzetta: "Inter la più forte. Conte non può ruotare come Chivu..." - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato del Milan ed anche della lotta Scudetto: "L’ho detto e lo ripeto, l’Inter è la ... tuttonapoli.net
Capello alla Gazzetta: "Al Milan manca continuità nella partita. Gioco? No, il Diavolo dipende molto di più dai pochi singoli che fanno la differenza" - Genoa, intervistato da Sky Sport, Allegri ha provato a dare una spiegazione alle difficoltà che la sua squadra sta trovando quest’anno contro le ... milannews.it
ROBERTO BAGGIO & PAOLO MALDINI Due icone assolute del calcio italiano. La foto è della stagione 1995/96, quando Roberto Baggio e Paolo Maldini erano compagni di squadra nel Milan di Fabio Capello che conquistò lo Scudetto Due simboli di - facebook.com facebook
CAPELLO ALLA @Gazzetta_it Inter favorita “È la squadra più completa: qualità a centrocampo, 4 attaccanti affidabili e pochi gol subiti. Chivu ha capito che a volte serve pragmatismo”. Milan “Allegri senza coppe ha un grande vantaggio: una setti x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.