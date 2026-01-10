Fabio Capello, ex allenatore del Milan, commenta le recenti parole di Allegri dopo la sconfitta con il Genoa, sottolineando le differenze tra la squadra attuale e quella di un tempo. In particolare, si sofferma sulla qualità complessiva del gruppo e sui possibili miglioramenti, citando anche l’eventuale ruolo di giocatori come Fullkrug. Un’analisi sobria e riflessiva sulle criticità e sulle prospettive dei rossoneri.

Fabio Capello, storico ex allenatore del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto commentare l'analisi di Allegri post Genoa, parlando di quali siano i problemi dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello: “La squadra di oggi non ha la qualità del mio Milan. Fullkrug? Dico…”

Leggi anche: Capello netto sulla Roma: “Niente panico, questa squadra ha qualità”

Leggi anche: Capello avvisa: «Milan da scudetto e occhio alla Juve! L’Inter ha più qualità di tutte, Chivu ha capito che per fare i punti serve quella cosa»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Capello: Milan, manca continuità. Inter e Napoli più forti? Allegri protegge la sua squadra; Fabio Capello, accusa durissima: Gli arbitri sono una mafia, sbagliano perché spesso non hanno giocato e non conoscono certi movimenti; La bomba di Fabio Capello: La classe arbitrale è mafia. Il VAR? Una casta dove non puoi entrare; Capello: «Gli arbitri sono una mafia, decisioni sbagliate perché non hanno giocato». Poi precisa: frase decontestualizzata.

Capello: "Sostenere che Inter e Napoli siano più forti non è di certo una falsità. Allegri lo fa per protezione" - Queste le sue dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi: Dopo il pareggio contro ... milannews.it