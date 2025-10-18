Centro sportivo arriva l' aggiudicazione dell’appalto e l' affidamento dei lavori | i dettagli
E’ stata completata l’aggiudicazione dei lavori per il completamento dell’opera di riqualificazione del centro sportivo ‘Bihac’. Un appalto che, complessivamente, ha un valore di 625mila euro: risorse che dovranno servire per migliorare impianti e servizi di quello che viene definito senza indugi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
