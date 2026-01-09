Crans Montana Meloni | vietare nei locali candele scintillanti

Da ildenaro.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del presidente Meloni evidenziano la necessità di valutare restrizioni sull’uso di candele e scintillii nei locali chiusi, in seguito alla tragedia di Crans Montana. La proposta mira a prevenire incidenti simili, promuovendo misure di sicurezza più stringenti per ambienti pubblici. La discussione si inserisce nel dibattito sulla tutela della sicurezza dei cittadini, anche attraverso il confronto con le opposizioni e l’analisi di eventuali restrizioni.

Roma, 9 gen. (askanews) – “Quando accadono” tragedie come quella del rogo al Bar Le Constellation di Crans Montana “credo ci si debba sempre chiedere che cosa si può imparare e penso che, anche dialogando con l’opposizione, noi dovremmo ragionare della possibilità di vietare nei locali al chiuso l’uso degli scintillii che vengono messi nelle bottiglie per festeggiare perché è comunque un elemento che può essere di pericolosità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: “Le candele scintillanti attaccate alle bottiglie? Pericolose, nei miei locali non le uso. La tragedia di Crans-Montana si poteva evitare”: così Flavio Briatore

Leggi anche: Crans Montana, Sima: "Vietare pirotecnici nei locali chiusi". Ecco tutte le stragi del passato

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Crans-Montana, il Comune ammette: “Nessun controllo in 5 anni”. Meloni visita i feriti al Niguarda; Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'; Strage di Crans Montana, i medici del Niguarda: Tre pazienti in condizioni critiche; Tragedia di Crans Montana, Draghi: “Chiederò un’ordinanza per proibire le candeline flambè”.

crans montana meloni vietareCrans Montana, Meloni: vietare nei locali candele scintillanti - 'Quando accadono' tragedie come quella del rogo al Bar Le Constellation di Crans Montana 'credo ci si debba sempre ... notizie.tiscali.it

crans montana meloni vietareSvizzera: Meloni, 'vietare candele scintillanti al chiuso nei locali' - "Vietare nei locali al chiuso l'uso di scintillii nelle bottiglie per festeggiare, è comunque un elemento di pericolosità. iltempo.it

crans montana meloni vietareMeloni, "Crans-Montana non è disgrazia, ma irresponsabilità" - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.