Crans Montana Meloni | vietare nei locali candele scintillanti

Le parole del presidente Meloni evidenziano la necessità di valutare restrizioni sull’uso di candele e scintillii nei locali chiusi, in seguito alla tragedia di Crans Montana. La proposta mira a prevenire incidenti simili, promuovendo misure di sicurezza più stringenti per ambienti pubblici. La discussione si inserisce nel dibattito sulla tutela della sicurezza dei cittadini, anche attraverso il confronto con le opposizioni e l’analisi di eventuali restrizioni.

Roma, 9 gen. (askanews) – "Quando accadono" tragedie come quella del rogo al Bar Le Constellation di Crans Montana "credo ci si debba sempre chiedere che cosa si può imparare e penso che, anche dialogando con l'opposizione, noi dovremmo ragionare della possibilità di vietare nei locali al chiuso l'uso degli scintillii che vengono messi nelle bottiglie per festeggiare perché è comunque un elemento che può essere di pericolosità". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare.

Svizzera: Meloni, 'vietare candele scintillanti al chiuso nei locali' - "Vietare nei locali al chiuso l'uso di scintillii nelle bottiglie per festeggiare, è comunque un elemento di pericolosità. iltempo.it

Meloni, "Crans-Montana non è disgrazia, ma irresponsabilità" - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch

Mattarella a Zurigo incontra le famiglie dei feriti di Crans-Montana: «Italia intera coinvolta» x.com

A Crans-Montana prosegue l’interrogatorio dei proprietari del bar distrutto dall’incendio. Un legale delle vittime ha avanzato una precisa accusa ai Moretti: https://fanpa.ge/d7PzU - facebook.com facebook

