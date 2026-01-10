Can Yaman rilasciato dopo l' interrogatorio Sandokan torna libero

Rilasciato Can Yaman, l'attore arrestato assieme ad altre sei persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel, la scorsa notte nell'ambito di un'operazione antidroga condotta in nove locali notturni di Istanbul. Lo riportano i media turchi, sottolineando che Yaman è stato rilasciato dopo aver reso alcune dichiarazioni davanti agli inquirenti. Secondo quanto riporta il giornale online Hurryet.com, il protagonista di “Sandokan” non era indagato nell'ambito dell'operazione antidroga coordinata dalla procura di Istanbul, ma sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante una retata notturna della polizia in 9 locali della capitale turca. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Can Yaman rilasciato dopo l'interrogatorio. "Sandokan" torna libero Leggi anche: Sandokan torna in TV dopo 50 anni: trama, cast e puntate della serie con Can Yaman su Rai1 Leggi anche: IL LABIRINTO DELLE FARFALLE: CAN YAMAN TORNA SU CANALE 5 DOPO IL BOOM DI SANDOKAN La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Media, Can Yaman è stato rilasciato; Starmer, 'hub militari Gb e Francia in Ucraina dopo il cessate il fuoco'; Blitz antidroga a Istanbul, arrestato Can Yaman; Capolinea del killer del capotreno. Preso a Desenzano dopo 24 ore. L'attore Can Yaman arrestato e poi rilasciato a Istanbul dopo un blitz antidroga - 'Si trovava in una discoteca, aveva addosso degli stupefacenti'. ansa.it

Can Yaman rilasciato, l'attore turco era stato arrestato per possesso di stupefacenti - Il noto attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un'operazione anti droga nella notte in alcuni locali di Istanbul, dove secondo i ... leggo.it

