IL LABIRINTO DELLE FARFALLE | CAN YAMAN TORNA SU CANALE 5 DOPO IL BOOM DI SANDOKAN

Can Yaman torna su Canale 5 con “Il Labirinto delle Farfalle” dopo il successo di “Sandokan” su Rai1. L’attore, impegnato in Spagna per le riprese, si prepara a tornare in Italia per la seconda stagione della celebre serie. Un nuovo progetto che promette di catturare l’attenzione del pubblico, consolidando la sua popolarità nel panorama televisivo italiano.
Can Yaman sta facendo furore su Rai1 nella nuova versione di “Sandokan”. Prima di tornare in Italia per girare la seconda stagione, si trova in Spagna per girare “Il Labirinto delle Farfalle” per Canale 5. La serie di Mediaset arriva dopo la consacrazione definitiva dell’attore turco, già protagonista di tante produzioni sulle reti di Pier Silvio Berlusconi, non solo turche ma anche italiane come “Viola come il Mare”. Nessuna però ha avuto gli ascolti e l’impatto mediatico sul grande pubblico come “Sandokan” che fa rivivere il mito della Tigre della Malesia e dei celeberrimi romanzi d’avventura scritti da Emilio Salgari. Bubinoblog
